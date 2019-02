Cagliari, infiammazione al tendine rotuleo per Romagna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova seduta di allenamento per i rossoblù che continuano nella preparazione alla gara di sabato sera alla Sardegna Arena contro il Parma. Dopo l’attivazione tecnica, la squadra è stata impegnata in esercitazioni sulla fase offensiva e difensiva. Quindi, una serie di cross e conclusioni in porta. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Fabrizio Cacciatore e Filippo Romagna, quest’ultimo per un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. In differenziato Valter Birsa e Cyril Théréau.