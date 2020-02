vedi letture

Cagliari, iniziato il ritiro di Coccaglio: Cacciatore in gruppo, Faragò ancora no

Prima giornata di lavoro del Cagliari a Coccaglio, sede del ritiro in cui i rossoblù preparano la sfida di domenica contro l’Hellas. Oggi la squadra è stata impegnata in una doppia seduta di allenamento: al mattino il gruppo ha svolto delle esercitazioni sulla fase difensiva a reparti; a seguire centrocampisti e attaccanti hanno eseguito una serie di combinazioni per andare al tiro in porta. Pomeriggio dedicato alla tecnica e alla tattica: dopo i torelli in avvio, l’allenamento si è concentrato su degli sviluppi difensivi di squadra per concludersi con una serie di partitelle. Fabrizio Cacciatore ha ricominciato ad allenarsi con la squadra, ancora terapie per Paolo Faragò.