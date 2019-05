© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calciatore Paolo Faragò è stato sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto.

L’operazione - eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal Professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu - è perfettamente riuscita. La prognosi è di circa 6 mesi.