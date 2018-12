© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo allenamento mattutino per il Cagliari questa mattina al Centro Sportivo di Asseminello. La squadra ha svolto inizialmente attivazione, seguita da esercitazioni di tecnica a coppie. Quindi, la parte tattica, con sviluppi offensivi e difensivi di squadra. Infine, corsa con conclusioni al volo e seduta individuale di tiri in porta. Si sono allenati con la squadra Artur Ionita e Ragnar Klavan. Lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis.