© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A meno di una settimana dalla sua scomparsa, il ricordo di Kobe Bryant è ancora vivo nella mente di tutti gli appassionati di sport. Nel match pareggiato per 2-2 contro il Parma, l’attaccante del Cagliari Joao Pedro ha voluto dedicare il suo gol proprio allo sfortunato cestista, scomparso domenica scorsa in un tragico incidente in elicottero assieme alla figlia 13enne Gianna Maria. L’attaccante brasiliano, al momento dell’esultanza, ha infatti mimato con le dita il numero 24 e indirizzato lo sguardo in cielo.