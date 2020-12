Cagliari, Joao Pedro stringe i denti e parte dal 1'. Di Francesco non rinuncia al talismano

vedi letture

La buona notizia per il Cagliari, in campo al Bentegodi contro l'Hellas Verona alle 12.30, porta il nome di Joao Pedro. Tanti assenti per Di Francesco, ma l'attaccante stringe i denti e parte titolare alle spalle di Pavoletti. Il tecnico del Cagliari non rinuncia dunque al giocatore che ha segnato più gol in questa Serie A con la propria squadra sotto nel punteggio (tre reti, come Romelu Lukaku). Una carta in più da usare.

Il Cagliari è la squadra che ha ottenuto più punti da situazione di svantaggio in rapporto al totale in classifica: sette su 11, il 64% - dall’altra parte, il Verona è una delle tre formazioni di non aver ancora ottenuti punti in rimonta.