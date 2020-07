Cagliari-Juventus, i convocati di Zenga: Pavoletti torna dopo quasi un anno

vedi letture

A due partite dalla fine del campionato, torna a disposizione di Walter Zenga il lungodegente Leonardo Pavoletti, out per tutta la stagione dopo il secondo infortunio subito in inverno. Ecco di seguito la lista completa dei convocati in vista della sfida contro la Juventus:

Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci

Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz

Centrocampisti: Rog, Birsa, Ionita, Marigosu, Lombardi, Del Pupo, Ladinetti

Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Pavoletti, Gagliano, Simeone