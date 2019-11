© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex difensore del Cagliari, Gianluca Festa, è intervenuto in diretta a Sportiva per commentare il momento dei sardi: "Il Cagliari non è partito benissimo, poi si è ripreso, ma tutti sapevamo che la squadra era costruita per osare qualcosa in più della salvezza. E' stata fatta un'ottima campagna acquisti, la squadra ci crede, il pubblico la sostiene alla grande, quindi ci sono tutti i presupposti per sognare il ritorno in Europa, anche se non sarà facile. Nainggolan? Ha voluto fortemente tornare, quindi ha grandissimi motivazioni e vuole dimostrare che l'Inter si è liberata di lui troppo facilmente. E un grandissimo calciatore e sta facendo molto bene: quando gioca è uno che può fare la differenza".