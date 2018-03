Cagliari, l'ultimo saluto della Sardegna Arena a Davide Astori

Non solo Firenze. In tutti i campi di Serie A oggi si ricorda il capitano viola Davide Astori, tragicamente scomparso domenica scorsa. Questo l'omaggio alla Sardegna Arena dei tifosi del Cagliari, altra ex squadra del difensore azzurro, prima della gara con la Lazio:

Squadre pronte a scendere in campo, ancora e sempre nel ricordo di Davide Astori#CagliariLazio pic.twitter.com/tpCwQzfXlL — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 11 marzo 2018