Cagliari, l'unica nota lieta della serata: si è rivisto dopo quasi un anno Pavoletti

In una serata da dimenticare, c'è almeno una nota lieta in casa Cagliari: al 90' della partita contro il Milan Leonardo Pavoletti è entrato in campo. Il centravanti si è rivisto dopo quasi un anno, precisamente dal 25 agosto 2019, partita valida per la prima giornata del campionato.