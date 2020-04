Cagliari, la Curva Futura della Sardegna Arena vince ai “TheStadiumBusiness Awards”

Un prestigioso riconoscimento per il Club: la Curva Futura della Sardegna Arena ha vinto ai “TheStadiumBusiness Awards 2020”, l’iniziativa che ogni anno premia i migliori progetti nell’ambito dell’impiantistica sportiva a livello mondiale in fatto di realizzazione, sviluppo e gestione.

Parole chiave: innovazione e successo. Il primo settore in Italia costruito per ospitare i bambini della “Scuola di tifo”, progetto ideato e gestito dalla Fondazione “Carlo Enrico Giulini”, ha saputo conquistare la giuria internazionale di esperti che gli ha assegnato il primo posto nella categoria “Fan Experience”, quella dedicata agli impianti capaci di offrire un’esperienza unica ai tifosi.

Sono tremila i piccoli supporter che ogni stagione animano la “Curva Futura”, gremita in occasione di tutte le gare casalinghe del Cagliari. Striscioni, cori, incitamenti incessanti per la propria squadra del cuore, ma mai contro gli avversari: un tifo genuino all’insegna dei valori positivi dello sport, trasmessi prima in aula dagli educatori della “Scuola di tifo” e quindi messi in pratica allo stadio dai bambini, i tifosi di domani. Una festa che ha avuto spesso ospiti speciali come i calciatori della prima squadra, gli atleti paralimpici Bebe Vio e Daniele Cassioli.

Le selezioni per “TheStadiumBusiness Award”, manifestazione giunta alla sua 11ª edizione, sono iniziate lo scorso dicembre: la commissione ha dovuto scegliere tra centinaia di dossier e la Curva Futura è stata subito tra i progetti di “Fan Experience” più apprezzati, tanto da guadagnarsi la “nomination” per la vittoria finale. In lizza altre sei candidate da tutto il mondo: Fan Experience approach, Coca-Cola Arena (Dubai); Customer Journey, Sydney Cricket Ground (Australia); Brondby IF’s new FanZonem (Danimarca); Gritty Makeovers - Flyers / Wells Fargo Center, Philadelphia (USA); HSBC World Rugby Sevens, Città del Capo (Sudafrica); “High Street” Concourse, Tottenham Hotspur Stadium (Inghilterra).

Questa mattina l’annuncio: la Curva Futura è stata votata come miglior progetto della sua categoria. Un riconoscimento che verrà consegnato ufficialmente in occasione del “TheStadiumBusiness Summit” in programma il 29-30 settembre allo stadio Emirates Old Trafford di Manchester.