Cagliari: lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan

Allenamento mattutino per il Cagliari ad Asseminello. Seduta di lavoro iniziata in palestra con l’attivazione che ha previsto addominali ed esercizi di core stability. Quindi tutti in campo dove i giocatori hanno disputato un torneo di calcio tennis per concludere poi la sessione con una serie di tiri in porta. Assenti i nazionali Barella, Cragno, Pavoletti, Romagna, Bradaric e Ionita. Lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan. Domani mattina è in programma una nuova seduta di allenamento.