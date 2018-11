Cagliari, lavoro personalizzato per Farias, Faragò e Klavan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I rossoblù hanno svolto una seduta di allenamento questa mattina al Centro Sportivo di Assemini. Prima parte della sessione dedicata al lavoro di forza in palestra, quindi la squadra si è spostata sul campo, sotto una pioggia battente, per effettuare esercitazioni sull'uno contro uno frontale e con rincorsa. Infine, partitella a campo ridotto. Assenti i nazionali, lavoro personalizzato tra palestra e piscina per Faragò, Farias e Klavan. Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale del Cagliari.