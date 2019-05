Cagliari-Lazio, i convocati di Inzaghi: out Strakosha e Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Cagliari (ore 18:00) alla Sardegna Arena di Cagliari. Come annunciato dal tecnico biancoceleste, non ci sono Strakosha e Milinkovic-Savic. Di seguito la lista completa:

Portieri: Furlanetto, Guerrieri, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Romulo, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto