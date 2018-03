Cagliari-Lazio, La Nuova Sardegna: "Faccia a faccia tra bomber"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ampio risalto al funerale di Davide Astori a Firenze, sulle colonne de La Nuova Sardegna. La delegazione del Cagliari è volata ieri in Toscana per omaggiare il compianto difensore, che ha a lungo militato in Sardegna. Il quotidiano, inoltre, guarda alla sfida di domenica tra Cagliari e Lazio proponendo una sfida tra i bomber Leonardo Pavoletti e Ciro Immobile. "Faccia a faccia tra bomber, è la domenica di Leo e Ciro", il titolo del giornale che scrive come l'ex Napoli abbia segnato sei gol mentre l'ex Genoa e Torino sia già a quota ventitré in campionato.