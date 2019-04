Cagliari, lieve lesione al legamento collaterale mediale per Klavan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari, ha diramato poco fa un report medico su Ragnar Klavan: il difensore estone, uscito al 16’ del secondo tempo di Cagliari-Frosinone per via di un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro, si è sottoposto in mattinata ai primi accertamenti: gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di lieve entità del legamento collaterale mediale. Le sue condizioni verranno monitorare dallo staff sanitario del club.