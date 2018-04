Cagliari, Lopez: "Andremo in ritiro, scelta condivisa con la società"

Fonte: Sky

"La partita l'abbiamo giocata. Non ci siamo disuniti dopo il gol come accaduto altre volte. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per segnare e lì i gol devi farli perché poi mentalmente si va in difficoltà quando i risultati non arrivano. Ma dobbiamo restare uniti e per questo andremo in ritiro. Una scelta condivisa con la società". Così a Sky Diego Lopez, tecnico del Cagliari, dopo il ko del Bentegodi.