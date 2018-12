Risultato finale: Lazio-Cagliari 3-1

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta patita allo Stadio Olimpico contro la Lazio: "Sicuramente oggi non siamo riusciti a mettere in campo quello che siamo soliti mettere. Se succede questo contro la Lazio diventa difficile. Abbiamo subito le difficoltà invece di affrontarle. Il nostro DNA è quello di ribattere colpo su colpo. Ogni tanto può capitare. Venivamo da due partite che ci hanno portato via tanto a livello di energie".