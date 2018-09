Cagliari, Maran: "Joao Pedro dal 1'? E' una possibilità"

Fonte: TuttoCagliari.net

Riparte il campionato. Dopo la sosta per le Nazionali riprende la Serie A, con il Cagliari che ospiterà domani sera alle 20.30 il Milan alla Sardegna Arena nel posticipo domenicale della 4a. giornata. Come di consueto, il tecnico rossoblù, Rolando Maran, ha presentato il match contro i rossoneri in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Assemini: "Siamo in un momento positivo, chiaro che quando si torna dalla Nazionale ci sono sempre delle incognite. Il lavoro svolto in settimana ha sicuramente dato dei segnali positivi. I Nazionali? Tutti sono tornati senza portare scorie da queste trasferte. Klavan? E' a disposizione. Milan? E' una squadra che sta bene e che sappiamo che può crearci problemi se non viene affrontato nel modo giusto. Giocare con loro deve essere ancora più stimolante per giocare al meglio questa gara. La sosta? Bisogna dimostrare che la pausa non ha cambiato il nostro buon momento. Abbiamo lavorato con l'entusiasmo giusto, questo è senz'altro positivo. Joao Pedro? Si è sempre allenato, ha lui manca solo la gara. Come successo per Srna qualche settimana fa. Il brasiliano è un giocatore con grandi qualità con caratteristiche diverse dagli altri. E' sicuramente un'arma in più. Lui ha grande voglia di scendere in campo, dopo un periodo del genere credo sia più che normale. Ci darà una grande mano. Può partire dall'inizio al pari degli altri. Barella? E' un grande professionista. Avrà sfruttato questa convocazione per imparare da chi è più esperto.

Prima del match - prosegue Maran - abbiamo ancora due allenamenti tra stasera e domattina in cui prenderò le ultime decisioni per la formazione.

Bradaric? E' l'unico che non ha giocato quindi è quello più fresco. Infermeria? A parte Ceppitelli e Rafael sono tutti disponibili".

Maran prosegue ancora sulla squadra di Gattuso: "Domani bisognerà fare attenzioni al Milan, creano superiorità numerica, poi hanno un grande finalizzatore. In questo momento affrontiamo squadre che vivono momenti buoni. Sono molto curioso di vedere come la squadra giocherà domani. Higuain ancora a secco? Non diciamo nulla - ride.

Dovremo essere bravi a sacrificarci in determinati momenti, dobbiamo anche avere tanto personalità. Utilizzare il 4-4-2? Sono situazioni in campo che in campo possono capitare. Farias e Sau? Non vedo due punte in crisi, anzi stanno creando tante occasioni. Quelle che mi stanno danno gli attaccanti mi soddisfa molto".