© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due rientri molto importanti per il Cagliari, in vista della sfida contro il Genoa. Come riporta il Corriere dello Sport di questa mattina, Rolando Maran potrà infatti contare sua su Darijo Srna che su Luca Ceppitelli che hanno scontato i turni di squalifica e che per questo riprenderanno il loro posto nella retroguardia dei sardi.