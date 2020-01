Cagliari, Nainggolan a parte. Ragatzu verso il rientro in gruppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari, i rossoblù hanno lavorato questa mattina ad Asseminello per preparare la gara di domenica contro il Brescia. La fase iniziale della seduta si è svolta in palestra: la squadra ha eseguito una serie di esercitazioni dedicate alla forza elastica. Il gruppo si è quindi trasferito in campo per svolgere degli esercizi di attivazione tecnica con la palla. La parte centrale dell’allenamento è stata interamente dedicata ai calci piazzati. Ha chiuso la sessione di lavoro di oggi una partita a campo ridotto.

Non si è allenato con la squadra Radja Nainggolan che ha lavorato a parte per recuperare dalle fatiche degli ultimi impegni ravvicinati di campionato e Coppa. Lavoro personalizzato per Daniele Ragatzu, che si prepara al suo rientro in gruppo, Fabrizio Cacciatore, Luca Ceppitelli e Federico Mattiello.

Domani il Cagliari si allenerà di pomeriggio, al termine dell’allenamento la squadra inizierà il ritiro in vista della gara di Brescia.