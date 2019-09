© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari si è ritrovato questa mattina per una nuova seduta in vista dell'impegno di mercoledì sera (ore 21) a Napoli. Domani sarà vigilia e mister Rolando Maran incontrerà i media alle 12.30 nel Centro Sportivo di Asseminello. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming nei nostri canali. L'allenamento - riporta il sito ufficiale del club - ha visto, dopo la fase di riscaldamento, un focus sulla parte tattica e poi un lavoro di squadra finalizzato al perfezionamento della fase difensiva. Chiusura con la partitella su metà campo. Parzialmente in gruppo Daniele Ragatzu, hanno continuato a seguire il programma personalizzato Radja Nainggolan e Luca Cigarini. Si torna in campo domattina, poi la partenza per Napoli.