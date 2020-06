Cagliari, Nainggolan ha saltato l'allenamento odierno per un affaticamento muscolare

Cagliari in campo questa mattina al Centro sportivo di Assemini: la squadra - riporta la nota ufficiale del club - ha iniziato la seduta, diretta da mister Zenga e dal suo staff, con degli esercizi di riscaldamento a secco. Focus tattico: i calciatori, divisi per reparti, hanno svolto delle esercitazioni sulla fase offensiva e difensiva. Dopo un lavoro specifico dedicato al possesso palla, l’allenamento si è concluso con una partitella con prove di situazioni di palla inattiva. Non ha preso parte allenamento di oggi Radja Nainggolan a causa di un affaticamento muscolare. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta.