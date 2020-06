Cagliari, Nainggolan sui social dopo il gol al Toro. Perisic e Lukaku gli rispondono

Ritorno al gol ieri per Radja Nainggolan. Nel match contro il Torino vinto dal suo Cagliari per 4-2, il centrocampista ha realizzato la rete del momentaneo 3-0. Il belga ha esternato postando una foto della sua esultanza su Instagram aggiungendo la didascalia: "That sounds as a victory". Fra i commenti sono arrivati anche quelli di Ivan Perisic e Romelu Lukaku. L'esterno croato ha scritto "Piede destro, piede sinistro" mentre l’attaccante "Tieni la lingua in bocca, amico! La gente non dovrebbe vederla".