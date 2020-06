Cagliari, Nainggolan tenta il recupero lampo per tornare in campo contro il Verona

vedi letture

Ieri Radja Nainggolan non è tornato in campo dopo l'infortunio subito al polpaccio, ma il centrocampista del Cagliari non ha nessuna intenzione di perdersi il ritorno in campo contro l'Hellas Verona e nei prossimi giorni proverà lo sprint per poter andare regolarmente in campo. Zenga studia le alternative, ma il Ninja è tutt'altro che arreso: recuperare è possibile e lui ce la metterà tutta per farlo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.