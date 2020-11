Cagliari, nuovo tampone negativo per Nandez: Klavan si allena parzialmente in gruppo

Il Cagliari si avvicina alla sfida di Coppa Italia prevista domani contro il Verona. Tattica in quel di Asseminiello per gli uomini di Eusebio Di Francesco intento a oliare gli ultimi meccanismi in vista della gara della Sardegna Arena. Come si legge sul sito ufficiale del club, Pinna si è allenatore regolarmente in gruppo mentre Klavan ha svolto parte della seduta con i compagni. Personalizzato invece per Luvumbo e Ceppitelli mentre Lykogiannis è stato sottoposto a terapie. Ancora lavoro individuale per Nandez il cui tampone ha dato nuovamente esito negativo per cui sarà sottoposto a nuovi test.