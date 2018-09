Cagliari, out Lykogiannis: lesione del gemello mediale sinistro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All’indomani della gara contro la Sampdoria, il Cagliari è tornato ad allenarsi per iniziare a preparare la trasferta di sabato a Milano contro l’Inter. Questa mattina ad Asseminello sono stati formati due gruppi di lavoro: gli elementi maggiormente impiegati nella partita di ieri hanno svolto esercizi di scarico e stretching, gli altri sono stati impegnati in attivazione a secco, circuiti tecnici e partitella a metà campo. Personalizzato per Ceppitelli e Rafael, out Lykogiannis: il difensore greco, a seguito dell’infortunio muscolare rimediato durante la rifinitura di ieri, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti che hanno rivelato una lesione del gemello mediale sinistro. Le sue condizioni verranno rivalutate prossimamente. Domani mattina si terrà nuova seduta di allenamento.