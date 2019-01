Cagliari, Pavoletti a riposo dopo la contusione al ginocchio destro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari è tornato in campo all’indomani della gara di Coppa Italia per iniziare a preparare la sfida di campionato di domenica contro l’Empoli alla Sardegna Arena (ore 18), prima partita del girone di ritorno. Questa mattina ad Asseminello i calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto un lavoro di recupero e scarico. Per gli altri attivazione a secco ed esercizi di tecnica a terzetti. Parte centrale della seduta dedicata a possesso palla con porticine e sponde. In chiusura partita a campo ridotto. Sau (affaticamento muscolare) e Pisacane, fermato ieri dalla febbre, hanno svolto un lavoro differenziato. Personalizzato anche per Cerri e Klavan, che prosegue la sua tabella di recupero. A riposo Leonardo Pavoletti, uscito al 67’ di Cagliari-Atalanta a causa di una contusione al ginocchio destro. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.