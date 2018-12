© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, in vista della gara di mercoledì contro il Genoa alla Sardegna Arena. La seduta è cominciata con l’attivazione con mobilità. A seguire, torello ed esercitazione sulla fase difensiva a squadre contrapposte. Leonardo Pavoletti è in gruppo. Personalizzato per Charalampos Lykogiannis, differenziato per Ragnar Klavan a causa di un affaticamento muscolare al gluteo destro. Domani è in programma un nuovo allenamento. Lo riporta il sito ufficiale del Cagliari.