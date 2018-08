Cagliari, Pavoletti re dell'incornata: dietro solo a CR7 e Giroud in Europa

Kevin Strootman è atterrato da poco a Marsiglia e nelle prossime ore, dopo le visite mediche, firmerà il nuovo contratto con l'OM. L'oramai ex Roma, secondo L'Equipe, è costato al club transalpino 25 milioni di euro ai quali potrebbero aggiungersene altri 5 di bonus. L'olandese invece...

Roma, 25 milioni più bonus per Strootman. Firma quinquennale con l'OM

Arzachena, Giorico: "Nutro molta fiducia in questi giovani"

Vicenza V., Laurenti: "Ci vorrà ancora tempo per arrivare al top"

Trapani, Italiano: "Al lavoro per puntellare ulteriormente la difesa"

Trapani, Tulli: "Non ho avuto dubbi sulla scelta di questa squadra"

Casertana, possibile addio per Ferrara. C'è il Matera

Juventus U23, il pari non basta: eliminata dalla Coppa Italia

Giana Erminio, Corti via in prestito

Triestina, Milanese: "Se chiudiamo Granoche è il colpaccio della C"

Ternana, colpo in attacco: arriva Nicastro

Pisa, idea Cherubin per la difesa

Vibonese, colosso in attacco: tesserato Cani

Juve U23, ag. Olivieri: "L'ambiente è sano. Avevamo tante offerte in B"

Rimini, ceduto il 25% delle quote: sarà pagato in cryptovaluta

Rimini, Heritage Sports Holding rileva il 25% delle quote

Ternana, per completare la rosa manca solo un attaccante

Catania, dal Parma arriva in prestito Scaglia

Torino, ceduto Butic in prestito alla Ternana

La dote principale di Leonardo Pavoletti - non lo scopriamo di certo oggi - è il colpo di testa. Una vera e propria peculiarità dell'attaccante del Cagliari, autore ieri di una doppietta nel match contro il Sassuolo. A partire dal 2014/15 soltanto Cristiano Ronaldo (29) ed Olivier Giroud (21), nei cinque maggiori campionati europei, hanno fatto meglio dell'ex Napoli: sono 17 i gol realizzati di testa del bomber del Cagliari, che fa dell'incornata una vera e propria specialità.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

