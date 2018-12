© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Pavoletti, scrive il quotidiano 'La Nuova Sardegna', non sarà a disposizione dell'allenatore del Cagliari Rolando Maran per i prossimi due match contro Napoli e Lazio. Il suo rientro è previsto per il match di Santo Stefano contro il Genoa. Al suo posto, il tecnico trentino dovrebbe confermare Alberto Cerri.