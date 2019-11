Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È cominciata per il Cagliari la settimana di allenamenti che porterà alla sfida contro la Sampdoria, in programma lunedì 2 dicembre alla Sardegna Arena (ore 20.45). Questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini la seduta è cominciata con la fase di attivazione supervisionata dal professor Roberto De Bellis. A seguire serie di circuiti tecnico-fisici e partita a metà campo. In chiusura lavoro specifico dedicato a sviluppare la potenza aerobica.

Si sono allenati con il gruppo Pellegrini e Ragatzu; lavoro personalizzato per Ceppitelli e Faragò, che deve ancora smaltire del tutto la contusione alla coscia. Riposo precauzionale per Cigarini, bloccato dal mal di denti. Terapie per Birsa.