Doppia seduta di allenamento per i rossoblù, in preparazione alla partita di domenica a Genova contro la Sampdoria. Il programma del mattino si è aperto con una serie di lavori di forza individualizzati. A seguire, tutti in campo per svolgere esercitazioni dedicate allo sprint. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnica, il gruppo ha eseguito esercitazioni di possesso a palla a squadre contrapposte. Infine, torneo a tre squadre. Luca Pellegrini ha svolto entrambe la sedute con la squadra; parzialmente in gruppo Fabrizio Cacciatore. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò e Cyril Théréau. Terapie per Filippo Romagna e Alberto Cerri.