Cagliari, personalizzato per Bradaric, Ceppitelli e Cerri. Il report completo del club

vedi letture

Cagliari al lavoro ad Asseminello in vista della sfida contro l'Atalanta, gara del terzo turno del campionato di Serie A. Lavoro atletico, tecnica e tattica nel programma di allenamento di questo pomeriggio. La seduta, iniziata con degli esercizi di attivazione a secco, è proseguita sempre in campo con un lavoro a blocchi dedicato specificatamente alla corsa. Poi ecco la palla per delle partite a tema. A chiudere la sessione una partita a tutto campo a ranghi misti. Si è allenato regolarmente con la squadra Andrea Carboni; lavori personalizzati per Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. Terapie per Gaston Pereiro. Domani - conclude la nota ufficiale del club - è in programma una doppia seduta di lavoro.