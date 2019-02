Fonte: cagliaricalcio.com

Cagliari al lavoro ad Asseminello, in vista della gara di sabato contro il Parma, anticipo della 24ª giornata di campionato. La squadra si è inizialmente sottoposta a lavori di forza personalizzati. A seguire, esercizi di agilità con e senza palla. Infine, tecnica a coppie e partita a 70 metri. Paolo Faragò ha lavorato in piscina per smaltire l’affaticamento muscolare accusato domenica sera nel finale di gara. Personalizzato per Fabrizio Cacciatore, in differenziato per Valter Birsa e Cyril Théréau.