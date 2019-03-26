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Cagliari, personalizzato per Castro e Despodov. I nazionali in gruppo

26.03.2019 22:12 di Michele Pavese  Twitter:    articolo letto 1018 volte
Fonte: cagliaricalcio.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo allenamento per i rossoblù ad Asseminello: squadra al lavoro per preparare la sfida di venerdì sera contro il Chievo. Inizio della seduta dedicato alla fase di attivazione, con il gruppo impegnato in esercizi di agilità con la palla. A seguire, la parte tattica: combinazioni offensive con difensori attivi e lavoro difensivo a reparto. Chiusura della seduta con una partitella a 70 metri. Filip Bradaric, Artur Ionita e Filippo Romagna, rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, si sono regolarmente allenati con la squadra. Personalizzato per Lucas Castro e Kiril Despodov.
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