Cagliari, personalizzato per Ceppitelli e Rafael

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari ha continuato la preparazione in vista della sfida di Parma. Questa mattina i rossoblù hanno iniziato la seduta di allenamento in palestra, con esercizi di mobilità. Quindi il gruppo, guidato da mister Maran e dallo staff, è sceso in campo per delle esercitazioni tecniche: squadra divisa per ruoli e impegnata in una serie di torelli. A seguire ogni reparto ha svolto un lavoro specifico sulla fase difensiva. Ultima parte dell’allenamento dedicata a una partitella a metà campo, la sessione si è conclusa con esercitazioni tecniche individuali. Ceppitelli e Rafael hanno proseguito nel lavoro personalizzato.