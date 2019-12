Cagliari, personalizzato per Ceppitelli. Terapie per Birsa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta di allenamento quotidiana per il Cagliari: la squadra è stata divisa in due i gruppi di lavoro, seguiti dal preparatore Roberto De Bellis. Chi ha giocato ieri in Coppa ha svolto un lavoro defaticante ed esercizi di elasticità. Per gli altri, reattività con esercitazioni a stimolo visivo con luci; in campo, focus sulla coordinazione. Quindi i calciatori sono stati impegnati in una serie di conclusioni in porta. Spazio alla tattica col mister Maran che ha proposto al gruppo una serie di esercitazioni su calci piazzati. L’allenamento si è concluso con una partita a campo ridotto. Luca Ceppitelli ha continuato il lavoro personalizzato, terapie per Valter Birsa.