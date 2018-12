© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mattina di lavoro per il Cagliari al Centro sportivo di Assemini, in vista della gara di sabato all’Olimpico contro la Lazio. Dopo il riscaldamento in campo con esercizi di mobilità e agilità, la squadra ha svolto una serie di esercizi di tecnica a coppie. A seguire, partitelle a tema con possesso palla e superiorità numerica. Infine, prove di calci piazzati a favore in situazioni di gara. Lavoro di recupero personalizzato per Artur Ionita e Ragnar Klavan; differenziato per Leonardo Pavoletti e Charalampos Lykogiannis. Domani mattina si torna in campo per una nuova seduta di allenamento