Cagliari, personalizzato per Pavoletti: a riposo Lykogiannis

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari ha sostenuto questa mattina una nuova seduta di allenamento al Centro Sportivo Asseminello. Prima di cominciare la sessione di lavoro, la squadra al completo si è messa in posa per una foto dedicata a Lucas Castro, operato ieri a Roma dopo l’infortunio al ginocchio. L’inizio dell’allenamento è stato svolto in palestra: i giocatori hanno effettuato lavoro di forza. A seguire tutti in campo per la parte tattica e tecnica, con esercitazioni sulla difensiva e una partitella a metà campo. A riposo Lykogiannis, personalizzato per Pavoletti.