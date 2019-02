Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari ha iniziato gli allenamenti in vista della gara di domenica 24 febbraio, quando i rossoblù saranno impegnati allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova contro la Sampdoria. Questo pomeriggio il gruppo ha iniziato con un lavoro di attivazione, quindi la parte tecnica con esercitazioni a circuito e trasmissione palla. La seduta è proseguita con una partita a campo ridotto per poi concludersi con dei lavori di potenza aerobica individuali. Ha svolto parte dell’allenamento con la squadra Fabrizio Cacciatore. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Luca Pellegrini e Cyril Théréau. Terapie per Filippo Romagna a causa di una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro e Alberto Cerri, a seguito di un’elongazione al bicipite femorale della gamba sinistra.