Fonte: cagliaricalcio.com

Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. La seduta di oggi è iniziata in palestra con lavori di forza individuale, a seguire la squadra si è trasferita in campo per svolgere prima una serie di torelli ed esercitazioni tecniche, poi un torneo con partite a pressione su campo ridotto. In gruppo Luca Pellegrini e Filippo Romagna, rientrati a Cagliari dopo lo stage con la Nazionale a Coverciano; anche Luca Cigarini, smaltito il problema al collo, si è allenato regolarmente. Lucas Castro ha continuato a lavorare parzialmente con la squadra, personalizzato per Ragnar Klavan. Ha svolto terapie Joao Pedro a causa di una lieve distorsione alla caviglia destra rimediata nell’allenamento di ieri. Si è fermato Paolo Faragò, che nella seduta di oggi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo all’anca sinistra.