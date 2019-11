© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antivigilia di Atalanta-Cagliari, i rossoblù hanno svolto una nuova seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini, impegnati tra tattica e tecnica. La giornata è iniziata con un’analisi video, poi la squadra si è spostata in palestra per lavorare sull’elasticità. In campo il gruppo si è prima dedicato a delle esercitazioni tattiche sugli sviluppi offensivi di squadra, a seguire sessione di tecnica individuale. Lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli, per via del riacutizzarsi della fascite plantare, e Valter Birsa, a causa di un fastidio al piede. Lo riporta il sito ufficiale del club.