Ultime da casa Cagliari, riportate da La Nuova Sardegna. Il giornale scrive della ramanzina che potrebbe essere fatta nei riguardi di Joao Pedro: l’espulsione rimediata contro il Parma è un’ingenuità che non deve ripetersi, sottolinea il quotidiano in edicola. Un errore protestare così vivacemente dopo aver commesso un evidentissimo fallo. Un danno per la squadra, perchè oggi verrà squalificato e domenica a Genova, sponda Sampdoria, la sua sarà un’assenza pesante.