Cagliari, rientrato anche Han. Prosegue lavoro di recupero per Cigarini

Ultime sul Cagliari, riportate dal sito ufficiale del club rossoblu. La squadra sarda si è allenata questa mattina ad Asseminello: i ragazzi di mister Lopez lavorano per preparare al meglio la sfida al Torino, gara in programma sabato pomeriggio, vigilia di Pasqua, alla Sardegna Arena (ore 15). La seduta è iniziata con una fase di attivazione a secco, quindi riscaldamento tecnico con torelli. Parte centrale dell’allenamento dedicata alla tattica. In chiusura lavoro per reparti: difesa impegnata nell’applicazione dei movimenti e sviluppo di situazioni di gioco; centrocampisti e attaccanti si sono concentrati su cross, tiri in porta e punizioni. In gruppo oggi anche Barella, Ionita, Lykogiannis e Romagna, rientrati dai rispettivi impegni con le Nazionali. È ritornato questa mattina alla base anche Han, che ha svolto una seduta defaticante. Cigarini ha continuato nella sua tabella di marcia per il recupero dall’infortunio, dividendosi tra palestra e campo.