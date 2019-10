Cagliari, rientro parziale in gruppo per Cacciatore e Lykogiannis

Fonte: cagliaricalcio.com

Prosegue la preparazione del Cagliari al match di domenica in trasferta contro il Torino. La squadra è stata impegnata inizialmente in esercizi di forza in palestra sotto la supervisione del preparatore atletico Roberto De Bellis. Agli ordini di mister Maran il gruppo è sceso poi in campo per svolgere un’attivazione tecnica con torelli e una lunga serie di partitelle ad alta intensità. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Cacciatore e Lykogiannis, personalizzato per Ceppitelli.