Cagliari, ripresa dopo tre giorni di stop. Out i Nazionali, c'è Lykogiannis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo tre giorni di pausa, i rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio ad Asseminello. Il gruppo ha svolto inizialmente riscaldamento con mobilità.

A seguire, esercitazioni tecniche con trasmissione di palla e partitina a 4 porte. Quindi, partita su campo ridotto e in chiusura lavoro di potenza aerobica. Assenti i nazionali Barella, Bradaric, Cragno, Ionita, Pavoletti e Romagna. In gruppo Lykogiannis. Differenziato per Farias, Klavan e Faragò, quest’ultimo alle prese con una lombalgia. Domani si replica con un nuovo allenamento pomeridiano.