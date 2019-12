© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Cagliari lasciando a casa Fabio Quagliarella, autore di una doppietta nel recente match di campionato. Nella lista non è presente anche Bereszynski, impegnato in Polonia nel personale percorso di recupero. Ecco la lista completa:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Caprari, D’Amico, Gabbiadini, Maroni, Rigoni.