Cagliari-Samp, una serata speciale: richiesta di matrimonio sugli spalti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari-Sampdoria non è stata solo una partita speciale per il nostro campionato. Il 4-3 di Cerri nel finale ha certificato le ambizioni della squadra di Maran. Ma alla Sardegna Arena c'è chi ha un motivo in più per ricordare la gara dell'altra sera (che per la cronaca si rigiocherà domani alle 21 in Coppa Italia). Come testimoniato dal profilo Twitter dei rossoblù, infatti, sugli spalti un giovane tifoso ha chiesto alla propria amata di sposarlo. Inevitabile, tra gli applausi di chi seguiva (e registrava) la scena il sì con abbraccio e bacio finale.