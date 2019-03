Fonte: cagliaricalcio.com

Il Cagliari ha sostenuto un nuovo allenamento al Centro Sportivo di Asseminello. Il gruppo ha cominciato la seduta con piani di lavoro individualizzati in palestra. A seguire, la parte tecnica, con esercitazioni su combinazioni per andare al tiro in porta. Infine, partitella su campo ridotto. Lavoro personalizzato per Alberto Cerri, Lucas Castro, Ragnar Klavan e Luca Pellegrini.